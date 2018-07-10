ЕС и НАТО подписали вторую декларацию об усилении сотрудничества

Новое соглашение об укреплении сотрудничества подписали во вторник Европейский Союз и Североатлантический альянс.

Подписание документа состоялось во вторник в Брюсселе. Декларацию подписали с одной стороны председатель Европейского Совета Дональд Туск и председатель Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер, а с другой стороны - генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Данная декларация о сотрудничестве между Евросоюзом и НАТО стала второй. Предыдущая была подписана в июле 2016 года на саммите НАТО в Варшаве.