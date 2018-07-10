Мы в соц.сетях:
Кремль не собирается вводить запреты в сфере регулирования интернета

Кремль не собирается вводить запреты в сфере регулирования интернета

 Титов включен рабочую группу по мониторингу правоприменения в отношении бизнеса

Титов включен рабочую группу по мониторингу правоприменения в отношении бизнеса
Британского журналиста Джона Уоррена не пустили на Украину

Британского журналиста Джона Уоррена не пустили на Украину

 Белорусские активисты собирают подписи за запрет георгиевской ленточки

Белорусские активисты собирают подписи за запрет георгиевской ленточки
Трамп считает, что встреча с Путиным пройдет легче переговоров с Мэй

Трамп считает, что встреча с Путиным пройдет легче переговоров с Мэй

 Мировой тренд по-русски: москвичи простояли многочасовые очереди, чтобы купить умную колонку «Яндекс.Станция»

Мировой тренд по-русски: москвичи простояли многочасовые очереди, чтобы купить умную колонку «Яндекс.Станция»

Кремль не собирается вводить запреты в сфере регулирования интернета

Кремль не собирается вводить запреты в сфере регулирования интернета

 Титов включен рабочую группу по мониторингу правоприменения в отношении бизнеса

Титов включен рабочую группу по мониторингу правоприменения в отношении бизнеса
Британского журналиста Джона Уоррена не пустили на Украину

Британского журналиста Джона Уоррена не пустили на Украину

 Белорусские активисты собирают подписи за запрет георгиевской ленточки

Белорусские активисты собирают подписи за запрет георгиевской ленточки
Трамп считает, что встреча с Путиным пройдет легче переговоров с Мэй

Трамп считает, что встреча с Путиным пройдет легче переговоров с Мэй

 Мировой тренд по-русски: москвичи простояли многочасовые очереди, чтобы купить умную колонку «Яндекс.Станция»

Мировой тренд по-русски: москвичи простояли многочасовые очереди, чтобы купить умную колонку «Яндекс.Станция»

14:25   10 Июля 2018
Весь мир

ЕС и НАТО подписали вторую декларацию об усилении сотрудничества

ЕС и НАТО подписали вторую декларацию об усилении сотрудничества

Новое соглашение об укреплении  сотрудничества подписали во вторник Европейский Союз и Североатлантический альянс.

Подписание документа состоялось во вторник в Брюсселе. Декларацию подписали с одной стороны председатель Европейского Совета Дональд Туск и председатель Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер, а с другой стороны - генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Данная декларация о сотрудничестве между Евросоюзом и НАТО стала второй. Предыдущая была подписана в июле 2016 года на саммите НАТО в Варшаве.

ЕС и НАТО подписали вторую декларацию об усилении сотрудничества

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#евросоюз #нато #политика #сотрудничество #весь мир #декларация о сотрудничестве #ес и нато #подписание декларации
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...