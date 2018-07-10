Мы в соц.сетях:
Кремль не собирается вводить запреты в сфере регулирования интернета

Кремль не собирается вводить запреты в сфере регулирования интернета

 Титов включен рабочую группу по мониторингу правоприменения в отношении бизнеса

Титов включен рабочую группу по мониторингу правоприменения в отношении бизнеса
Британского журналиста Джона Уоррена не пустили на Украину

Британского журналиста Джона Уоррена не пустили на Украину

 Белорусские активисты собирают подписи за запрет георгиевской ленточки

Белорусские активисты собирают подписи за запрет георгиевской ленточки
Трамп считает, что встреча с Путиным пройдет легче переговоров с Мэй

Трамп считает, что встреча с Путиным пройдет легче переговоров с Мэй

 Мировой тренд по-русски: москвичи простояли многочасовые очереди, чтобы купить умную колонку «Яндекс.Станция»

Мировой тренд по-русски: москвичи простояли многочасовые очереди, чтобы купить умную колонку «Яндекс.Станция»

Кремль не собирается вводить запреты в сфере регулирования интернета

Кремль не собирается вводить запреты в сфере регулирования интернета

 Титов включен рабочую группу по мониторингу правоприменения в отношении бизнеса

Титов включен рабочую группу по мониторингу правоприменения в отношении бизнеса
Британского журналиста Джона Уоррена не пустили на Украину

Британского журналиста Джона Уоррена не пустили на Украину

 Белорусские активисты собирают подписи за запрет георгиевской ленточки

Белорусские активисты собирают подписи за запрет георгиевской ленточки
Трамп считает, что встреча с Путиным пройдет легче переговоров с Мэй

Трамп считает, что встреча с Путиным пройдет легче переговоров с Мэй

 Мировой тренд по-русски: москвичи простояли многочасовые очереди, чтобы купить умную колонку «Яндекс.Станция»

Мировой тренд по-русски: москвичи простояли многочасовые очереди, чтобы купить умную колонку «Яндекс.Станция»

14:06   10 Июля 2018
Весь мир

Всех спасли: Операция по выводу 13 людей из затопленной пещеры в Таиланде завершена

Всех спасли: Операция по выводу 13 людей из затопленной пещеры в Таиланде завершена

Власти Таиланда заявили о благополучном завершении спасательной операции на севере страны.

В частности. сообщается, что на поверхность выведены все 12 подростков из местной футбольной команды и их 25-летний тренер, которые с 23 июня находились в пещере Кхао Луанг, затопленной из-за внезапного наводнения.

Спасательная операция по их выводу через многокилометровые затопленные коридоры пещеры продолжалась последние три дня.

Подробностей о том, в каком состоянии находятся спасенные, к настоящему моменту не приводится.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#дети #подростки #таиланд #пещера #спасательная операция #кхао луанг #лесные вепри
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...