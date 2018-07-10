Всех спасли: Операция по выводу 13 людей из затопленной пещеры в Таиланде завершена

Власти Таиланда заявили о благополучном завершении спасательной операции на севере страны.

В частности. сообщается, что на поверхность выведены все 12 подростков из местной футбольной команды и их 25-летний тренер, которые с 23 июня находились в пещере Кхао Луанг, затопленной из-за внезапного наводнения.

Спасательная операция по их выводу через многокилометровые затопленные коридоры пещеры продолжалась последние три дня.

Подробностей о том, в каком состоянии находятся спасенные, к настоящему моменту не приводится.