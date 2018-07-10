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13:52   10 Июля 2018
Россия

Фрегат «Адмирал Горшков» поступит в ВМФ РФ до конца третьего квартала 2018 года

Фрегат «Адмирал Горшков» поступит в ВМФ РФ до конца третьего квартала 2018 года

Об этом сообщил замглавнокомандующего флотом вице-адмирал Александр Федотенков.

Ранее руководитель Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявлял, что корабль находится на заключительной стадии испытаний. Планируется передать фрегат заказчику уже этим летом.

Корабль «Адмирал Горшков» является головным в проекте 22350. Строить его начали в 2006 году, а на воду спустили в 2010-м. Первые испытания начались четыре года спустя.

«Планируем принять в третьем квартале», — заявил Федотенков.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #политика #вмф рф #адмирал горшков
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