Из затопленной пещеры в Таиланде вывели одиннадцатого подростка

Одиннадцатого члена подростковой футбольной команды «Лесные вепри» вывели из пещеры Кхао Луанг в Таиланде.

Об этом во вторник сообщает местный телеканал Spring News, напоминая, что всего в затопленной из-за внезапного наводнения пещере оказались 12 детей и подростков из местной футбольной команды и их 25-летний тренер.

«Одиннадцатый «Вепрь» достиг выхода из пещеры, он на пути в полевой госпиталь у выхода», - сообщает представитель телеканала с места проведения спасательной операции.

Таким образом спасателям остается вывести из пещеры двух человек. Ранее в ходе третьего дня спасательной операции спасатели эвакуировали из пещеры еще двух мальчиков. А в течение предыдущих двух дней были эвакуированы восемь человек – по четыре за день.

Всех спасенных из пещеры истощенных подростков медики при помощи вертолета доставляют в больницу города Чианграй, где для их реабилитации созданы необходимые условия.

Напомним: группа подростков с тренером в результате внезапного наводнения оказалась отрезана от мира в многокилометровой пещере, в которой провела десять дней. Все это время власти Таиланда вели поисково-спасательные. Когда истощенных подростков наконец обнаружили, оказалось, что их эвакуация из затопленной пещеры представляет из себя сложную операцию, так как от выхода из пещеры их отделяют многокилометровые затопленные коридоры.