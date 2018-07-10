Путин посетит финальный матч ЧМ-2018 в Москве
Владимир Владимирович горячо болел за отечественную сборную, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, Путин не был на матчах российской сборной, потому что изначально график президента не предусматривал посещение каких-либо игр чемпионата мира по футболу, кроме матча открытия и закрытия.
«Президент будет на матче закрытия», — сказал Песков.
Представитель Кремля добавил, что Владимир Владимирович постоянно связывался с тренером отечественной сборной Станиславом Черчесовым, искренне болел за российских футболистов и был в курсе всего происходящего. Финальный матч ЧМ-2018 запланировали на воскресенье, 15 июля, в Москве.
Друзья! Мы покидаем турнир со слезами на глазах, но с высоко поднятой головой. Спасибо вам за те искренние, неподдельные эмоции, которые вы дарили нам на протяжении Чемпионата мира. Спасибо вам за веру в нас. Спасибо вам за всё! Вы лучшие болельщики на свете!!!#ВместеМыКоманда pic.twitter.com/DBYTzWBr04— Сборная России (@TeamRussia) July 7, 2018