Мы в соц.сетях:
Кремль не собирается вводить запреты в сфере регулирования интернета

Кремль не собирается вводить запреты в сфере регулирования интернета

 Титов включен рабочую группу по мониторингу правоприменения в отношении бизнеса

Титов включен рабочую группу по мониторингу правоприменения в отношении бизнеса
Британского журналиста Джона Уоррена не пустили на Украину

Британского журналиста Джона Уоррена не пустили на Украину

 Белорусские активисты собирают подписи за запрет георгиевской ленточки

Белорусские активисты собирают подписи за запрет георгиевской ленточки
Трамп считает, что встреча с Путиным пройдет легче переговоров с Мэй

Трамп считает, что встреча с Путиным пройдет легче переговоров с Мэй

 Мировой тренд по-русски: москвичи простояли многочасовые очереди, чтобы купить умную колонку «Яндекс.Станция»

Мировой тренд по-русски: москвичи простояли многочасовые очереди, чтобы купить умную колонку «Яндекс.Станция»

Кремль не собирается вводить запреты в сфере регулирования интернета

Кремль не собирается вводить запреты в сфере регулирования интернета

 Титов включен рабочую группу по мониторингу правоприменения в отношении бизнеса

Титов включен рабочую группу по мониторингу правоприменения в отношении бизнеса
Британского журналиста Джона Уоррена не пустили на Украину

Британского журналиста Джона Уоррена не пустили на Украину

 Белорусские активисты собирают подписи за запрет георгиевской ленточки

Белорусские активисты собирают подписи за запрет георгиевской ленточки
Трамп считает, что встреча с Путиным пройдет легче переговоров с Мэй

Трамп считает, что встреча с Путиным пройдет легче переговоров с Мэй

 Мировой тренд по-русски: москвичи простояли многочасовые очереди, чтобы купить умную колонку «Яндекс.Станция»

Мировой тренд по-русски: москвичи простояли многочасовые очереди, чтобы купить умную колонку «Яндекс.Станция»

13:42   10 Июля 2018
Россия

Путин посетит финальный матч ЧМ-2018 в Москве

Путин посетит финальный матч ЧМ-2018 в Москве

Владимир Владимирович горячо болел за отечественную сборную, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, Путин не был на матчах российской сборной, потому что изначально график президента не предусматривал посещение каких-либо игр чемпионата мира по футболу, кроме матча открытия и закрытия.

«Президент будет на матче закрытия», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что Владимир Владимирович постоянно связывался с тренером отечественной сборной Станиславом Черчесовым, искренне болел за российских футболистов и был в курсе всего происходящего. Финальный матч ЧМ-2018 запланировали на воскресенье, 15 июля, в Москве.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#москва #россия #путин #футбол #чм-2018 #общество #чм #чм2018
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...