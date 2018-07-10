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 Титова включен рабочую группу по мониторингу правоприменения в отношении бизнеса

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Британского журналиста Джона Уоррена не пустили на Украину

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 Белорусские активисты собирают подписи за запрет георгиевской ленточки

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13:41   10 Июля 2018
Весь мир

В плену стереотипов: Песков ответил на критику сенатора США в адрес РФ

В плену стереотипов: Песков ответил на критику сенатора США в адрес РФ

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что американский сенатор Джон Кеннеди, который ранее сравнил российские власти с мафией, вызваны стереотипами и антироссийским давлением внутри США.

Также Дмитрий Песков добавил, что вне контекста вообще «трудно понять», что именно имел в виду американский парламентарий, когда заявил, что сотрудничать с российскими властями, это то же самое, что «иметь дело с мафией».

«Мы не носим розовых очков и прекрасно отдаем себе отчет в том, насколько американский политический истеблишмент находится в плену стереотипов и под страшнейшим внутренним русофобским давлением», - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Напомним: ранее сенатор Джон Кеннеди недавно побывал в России в составе делегации представителей Конгресса США. В рамках визита американские политики посетили Государственную Думу РФ.

 

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Автор: Александр Люблинский
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