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Кремль не собирается вводить запреты в сфере регулирования интернета

 Титов включен рабочую группу по мониторингу правоприменения в отношении бизнеса

Титов включен рабочую группу по мониторингу правоприменения в отношении бизнеса
Британского журналиста Джона Уоррена не пустили на Украину

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 Белорусские активисты собирают подписи за запрет георгиевской ленточки

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Трамп считает, что встреча с Путиным пройдет легче переговоров с Мэй

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13:35   10 Июля 2018
Россия

Москва ждет «просветления» от Лондона после назначения нового главы МИД — Песков

Москва ждет «просветления» от Лондона после назначения нового главы МИД — Песков

Теперь уже бывший глава британского МИД Борис Джонсон накануне подал в отставку. Новым министром иностранных дел стал Джереми Хант.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя смену руководителя британского министерства, заявил, что Москва теперь ждет от Лондона «политического просветления». Вклад же Джонсона в развитие отношений России и Великобритании весьма скромный, подчеркнул представитель Кремля.

В Москве все еще ожидают «вразумительных аргументов» по ситуациям в Солсбери и Эймсбери.

В марте в британском Солбсери, как считает Лондон, Москвой были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Россия не раз отвергала обвинения и подчеркивала, что доказательств о причастности нет.

Несколько дней назад похожий инцидент произошел в Эймсбери. Отравлены мужчина и женщина 45 и 44 лет соответственно. В последствии стало известно, что потерпевшая скончалась в больнице. Великобритания считает Россию причастной к инциденту.

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Автор: Павел Никифоров
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