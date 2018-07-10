Москва ждет «просветления» от Лондона после назначения нового главы МИД — Песков

Теперь уже бывший глава британского МИД Борис Джонсон накануне подал в отставку. Новым министром иностранных дел стал Джереми Хант.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя смену руководителя британского министерства, заявил, что Москва теперь ждет от Лондона «политического просветления». Вклад же Джонсона в развитие отношений России и Великобритании весьма скромный, подчеркнул представитель Кремля.

В Москве все еще ожидают «вразумительных аргументов» по ситуациям в Солсбери и Эймсбери.

В марте в британском Солбсери, как считает Лондон, Москвой были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Россия не раз отвергала обвинения и подчеркивала, что доказательств о причастности нет.

Несколько дней назад похожий инцидент произошел в Эймсбери. Отравлены мужчина и женщина 45 и 44 лет соответственно. В последствии стало известно, что потерпевшая скончалась в больнице. Великобритания считает Россию причастной к инциденту.