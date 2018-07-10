Общественная палата поддержит пенсионную реформу

Секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев сообщил о том, что палата планирует поддержать изменения в пенсионном законодательстве РФ, если они не будет идти вразрез с целями нового майского указа президента.

Как отметил Фадеев на пресс-конференции во вторник, пенсионная реформа, как и другие действия властей, в первую очередь должны помогать достигнуть тех целей, которые содержатся в майском указе Владимира Путина.

Секретарь отметил, что повышение пенсионного возраста в стране - это не «простая бухгалтерская операция». Потому правительству РФ, уверен он, необходимо подробно рассчитать все последствия. При этом, Фадеев заметил, что поднимать планку выхода на пенсию в России необходимо.