Президент РФ назначил Пескова из АСИ спецпредставителем по цифровому развитию

Пескова Дмитрия Николаевича назначили директором направления «Молодые профессионалы» ​Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов в 2011 году.

Российский лидер Владимир Путин назначил Пескова из АСИ специальным представителем президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития. Указ опубликовали во вторник, 10 июля. Дмитрий Николаевич будет координировать цифровизацию экономики и социальной сферы.

Спецпредставитель президента по цифровому развитию не является сотрудником Кремля. Песков Дмитрий Николаевич возглавит автономную некоммерческую организацию, которую создадут отдельно от Агентства стратегических инициатив.