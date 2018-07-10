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Кремль не собирается вводить запреты в сфере регулирования интернета

Кремль не собирается вводить запреты в сфере регулирования интернета

 Титов включен рабочую группу по мониторингу правоприменения в отношении бизнеса

Титов включен рабочую группу по мониторингу правоприменения в отношении бизнеса
Британского журналиста Джона Уоррена не пустили на Украину

Британского журналиста Джона Уоррена не пустили на Украину

 Белорусские активисты собирают подписи за запрет георгиевской ленточки

Белорусские активисты собирают подписи за запрет георгиевской ленточки
Трамп считает, что встреча с Путиным пройдет легче переговоров с Мэй

Трамп считает, что встреча с Путиным пройдет легче переговоров с Мэй

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13:20   10 Июля 2018
Россия

Президент РФ назначил Пескова из АСИ спецпредставителем по цифровому развитию

Президент РФ назначил Пескова из АСИ спецпредставителем по цифровому развитию

Пескова Дмитрия Николаевича назначили директором направления «Молодые профессионалы» ​Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов в 2011 году.

Российский лидер Владимир Путин назначил Пескова из АСИ специальным представителем президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития. Указ опубликовали во вторник, 10 июля. Дмитрий Николаевич будет координировать цифровизацию экономики и социальной сферы.

Спецпредставитель президента по цифровому развитию не является сотрудником Кремля. Песков Дмитрий Николаевич возглавит автономную некоммерческую организацию, которую создадут отдельно от Агентства стратегических инициатив.

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Автор: Анатолий Кубарев
#путин #песков #общество #аси
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