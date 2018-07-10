Президент РФ назначил Пескова из АСИ спецпредставителем по цифровому развитию
Пескова Дмитрия Николаевича назначили директором направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов в 2011 году.
Российский лидер Владимир Путин назначил Пескова из АСИ специальным представителем президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития. Указ опубликовали во вторник, 10 июля. Дмитрий Николаевич будет координировать цифровизацию экономики и социальной сферы.
Спецпредставитель президента по цифровому развитию не является сотрудником Кремля. Песков Дмитрий Николаевич возглавит автономную некоммерческую организацию, которую создадут отдельно от Агентства стратегических инициатив.
Владимир Путин назначил директора направления «Молодые профессионалы» #АСИ @DmitryPeskov специальным представителем президента России по вопросам цифрового и технологического развития. Соответствующий указ опубликован 10 июля на сайте @KremlinRussia https://t.co/BLOaYwumF3 pic.twitter.com/vcjrLp49W9— АСИ (@asipnp) July 10, 2018