Сирия и Украина: Помпео назвал главные темы на переговорах Трампа и Путина

Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, какие темы станут главными на предстоящих переговорах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 16 июля в Хельсинки.

Слова Помпео приводит эмиратский телеканал Sky News Arabia.

«Ситуации в Сирии и на Украине станут главными темами переговоров Трампа и Путина на саммите в Хельсинки»,- заявил госсекретарь США, в частности, подтвердив тем самым более ранние слова американского президента по этому же поводу.

При этом Помпео отметил, что целью Соединенных Штатов является выработка новой сирийской конституции и политическое разрешение конфликта в этой стране. Также, по словам Помпео, Вашингтон намерен добиться того, чтобы «россияне, иранцы и сирийцы придерживались политических договоренностей».

Госсекретарь США подчеркнул, что иранские и проиранские военные формирования обязаны покинуть сирийскую территорию, так как «не имеют никаких оснований там находиться», а также он обвинил Россию в том, что она якобы нарушает заключенные год назад договоренности о создании южной зоны деэскалации.

Напомним: двусторонний саммит США-РФ на высшем уровне состоится в Хельсинки 16 июля. Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что уверен в успешности предстоящих переговоров и добавил, что на встрече с российским президентом Путиным намерен обсудить ситуации в Сирии и на Украине.