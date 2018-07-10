Путин и Нетаньяху 11 июля обсудят палестино-израильское урегулирование

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в среду приедет в Россию, где останется до четверга, 12 июля, уточнили в пресс-службе Кремля.

В частности, он встретится 11 июля с президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, а также международную повестку дня. Особое внимание политики уделят теме палестино-израильского урегулирования и демилитаризации сирийских границ.

Нетаньяху ранее подчеркивал, что Израиль категорически против присутствия иранских военных близ сирийско-израильской границы. Кроме того, Тель-Авив настаивает, чтобы сирийцы строго придерживались соглашения 1974 года о разъединении сил на Голландских высотах.

В Кремле также добавили, что в среду израильский премьер посетит полуфинальную игру ЧМ. Бельгия и Франция встретятся на арене в Петербурге в 21:00 по московскому времени.