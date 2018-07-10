В США назначили нового замгоссекретаря по проблемным вопросам с РФ

Должность заместителя Госсекретаря США по решению проблемных вопросов с Россией занял Стивен Мулл, сменивший на этом посту Томаса Шэннона, который уволился 4 июня.

Как сообщает американское внешнеполитическое ведомство, должность заместителя госсекретаря по политическим вопросам является третьей по значимости позицией в руководстве Госдепартамента. В настоящее время60-летний Стивен Мулл числиться исполняющим обязанности главы Госдепартамента.

До назначения на этот пост Мулл возглавлял дипмиссию США в Литве – в 2003-2005 годах, и в Польше – в 2012-2015 годах. С 2015 года он работал на должности главного координатора США по реализации СВПД – всеобъемлющего плана действий по разрешению иранской ядерной проблемы, из которого Соединенные Штаты Америки вышли в мае текущего года.