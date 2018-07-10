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Кремль не собирается вводить запреты в сфере регулирования интернета

Кремль не собирается вводить запреты в сфере регулирования интернета

 Титов включен рабочую группу по мониторингу правоприменения в отношении бизнеса

Титов включен рабочую группу по мониторингу правоприменения в отношении бизнеса
Британского журналиста Джона Уоррена не пустили на Украину

Британского журналиста Джона Уоррена не пустили на Украину

 Белорусские активисты собирают подписи за запрет георгиевской ленточки

Белорусские активисты собирают подписи за запрет георгиевской ленточки
Трамп считает, что встреча с Путиным пройдет легче переговоров с Мэй

Трамп считает, что встреча с Путиным пройдет легче переговоров с Мэй

 Мировой тренд по-русски: москвичи простояли многочасовые очереди, чтобы купить умную колонку «Яндекс.Станция»

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13:14   10 Июля 2018
Россия

Дума приняла законопроект о расширении полномочий РАН

Дума приняла законопроект о расширении полномочий РАН

Депутат ГД РФ на заседании во вторник в третьем, заключительном чтении приняли законопроект, который расширяет и уточняет направления и цели деятельности и полномочия Российской академии наук (РАН).

В уже действующий документ «О Российской академии наук», который был внесен на рассмотрение депутатов главой РФ Владимиром Путиным, РАН получает дополнительные полномочия. В частности, к задачам академии отныне будет относиться прогнозирование главных направлений научного, научно-технологического и социально-экономического развития России вместе с управлением научной и научно-технической деятельностью различных научных организаций и университетов.

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Автор: Алла Ларионова
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