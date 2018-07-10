Дума приняла законопроект о расширении полномочий РАН

Депутат ГД РФ на заседании во вторник в третьем, заключительном чтении приняли законопроект, который расширяет и уточняет направления и цели деятельности и полномочия Российской академии наук (РАН).

В уже действующий документ «О Российской академии наук», который был внесен на рассмотрение депутатов главой РФ Владимиром Путиным, РАН получает дополнительные полномочия. В частности, к задачам академии отныне будет относиться прогнозирование главных направлений научного, научно-технологического и социально-экономического развития России вместе с управлением научной и научно-технической деятельностью различных научных организаций и университетов.