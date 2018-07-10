ВМФ РФ получит 19 новых кораблей до конца года
Военно-морскому флоту с начала 2018 года передали 12 боевых кораблей и катеров, уточнил заместитель главнокомандующего ВМФ РФ Александр Федотенков на пресс-конференции в Санкт-Петербурге.
По его словам, флот до конца года получит 19 новых кораблей. ВМФ РФ передадут модернизированные большие ракетные катера советского проекта 1241 «Молния». Корветы достраивают на заводе в Рыбинске. Первый большой ракетный катер войдет в состав флота в 2018 году, второй в 2019.
«До конца года планируем принять 19 кораблей», — сказал Александр Федотенков.
Пресс-конференцию посвятили Главному военно-морскому параду, который пройдет в северной столице и Кронштадте в воскресенье, 29 июля. Поучаствуют корабли российских флотов, многоцелевые истребили и противолодочные вертолеты.
Пять новейших многоцелевых истребителей #Су30СМ и противолодочный вертолет Ка-27 авиационной базы морской авиации Балтийского флота примут участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте 29 июля https://t.co/caS6M7ZRe2 #ЗВО #БалтийскийФлот #ГВМП #ДеньВМФ pic.twitter.com/HeLGlnnZW9— Минобороны России (@mod_russia) July 6, 2018