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12:58   10 Июля 2018
Россия

ВМФ РФ получит 19 новых кораблей до конца года

ВМФ РФ получит 19 новых кораблей до конца года

Военно-морскому флоту с начала 2018 года передали 12 боевых кораблей и катеров, уточнил заместитель главнокомандующего ВМФ РФ Александр Федотенков на пресс-конференции в Санкт-Петербурге.

По его словам, флот до конца года получит 19 новых кораблей. ВМФ РФ передадут модернизированные большие ракетные катера советского проекта 1241 «Молния». Корветы достраивают на заводе в Рыбинске. Первый большой ракетный катер войдет в состав флота в 2018 году, второй в 2019.

«До конца года планируем принять 19 кораблей», — сказал Александр Федотенков.

Пресс-конференцию посвятили Главному военно-морскому параду, который пройдет в северной столице и Кронштадте в воскресенье, 29 июля. Поучаствуют корабли российских флотов, многоцелевые истребили и противолодочные вертолеты. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #флот #вмф #корабли
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