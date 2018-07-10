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12:49   10 Июля 2018
Весь мир

Спасатели вывели из пещеры Кхао Луанг девятого ребенка

Спасатели вывели из пещеры Кхао Луанг девятого ребенка

В подземном лабиринте остались три школьника и их 25-летний тренер, пишет во вторник газета Khaosod.

Двенадцать подростков и тренер застряли в тайской пещере Кхао Луанг 23 июня. Они не успели выбраться из подземного лабиринта на поверхность из-за внезапного наводнения. Две недели спасатели откачивали воду в пещере, чтобы спасти детей. В конце прошлой недели состав воздуха в пещере начал меняться. Спасательную операцию потребовалось проводить безотлагательно.

Американский бизнесмен Илон Маск построил из комплектующих ракеты Falcon мини-субмарину, чтобы помочь со спасением школьников. Однако тайцы отказались использовать ее.

Операцию разделили на три фазы. Первые две прошли 8 и 9 июля. Тогда на поверхность вывели две группы по четыре ребенка. Во вторник началась заключительная фаза. К настоящему моменту спасен один мальчик. Его сразу отправили на осмотр к врачам. Пока о его состоянии не сообщается.

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Автор: Юлия Халус
#происшествия #чп #общество #весь мир #таиланд #пещера #кхао луанг
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