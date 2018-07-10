Спасатели вывели из пещеры Кхао Луанг девятого ребенка

В подземном лабиринте остались три школьника и их 25-летний тренер, пишет во вторник газета Khaosod.

Двенадцать подростков и тренер застряли в тайской пещере Кхао Луанг 23 июня. Они не успели выбраться из подземного лабиринта на поверхность из-за внезапного наводнения. Две недели спасатели откачивали воду в пещере, чтобы спасти детей. В конце прошлой недели состав воздуха в пещере начал меняться. Спасательную операцию потребовалось проводить безотлагательно.

Американский бизнесмен Илон Маск построил из комплектующих ракеты Falcon мини-субмарину, чтобы помочь со спасением школьников. Однако тайцы отказались использовать ее.

Операцию разделили на три фазы. Первые две прошли 8 и 9 июля. Тогда на поверхность вывели две группы по четыре ребенка. Во вторник началась заключительная фаза. К настоящему моменту спасен один мальчик. Его сразу отправили на осмотр к врачам. Пока о его состоянии не сообщается.