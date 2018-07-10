Заксобрание Приморья поддержало законопроект о пенсионной реформе

Депутаты Законодательного собрания Приморского края во вторник после обсуждения поддержали законопроект о пенсионной реформе в РФ, отметив, что его необходимо доработать с учетом специфики дальневосточного региона.

В ходе внеочередного собрания члены местного Заксобрания обсудили ряд законопроектов, в том числе «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», в результате поддержав их. Об этом сообщает во вторник пресс-служба краевого парламента.

Правительство России 16 июня этого года внесло на рассмотрение в Государственную думу пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе страны. В частности, Кабмин предложил постепенное повышение возраста выхода граждан на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Повышение хотят проводить поэтапно, начиная с 2019 года. Сейчас в РФ мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55.