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 Белорусские активисты собирают подписи за запрет георгиевской ленточки

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12:48   10 Июля 2018
Россия

Якутский парламент поддержал в первом чтении законопроект об изменении пенсионной системы

Якутский парламент поддержал в первом чтении законопроект об изменении пенсионной системы

Парламент республики Якутия проголосовал в поддержку законопроекта о внесении изменений в пенсионную систему РФ в первом чтении, предложив при этом Государственной Думе при дальнейшем рассмотрении документа сохранить имевшиеся льготы для Крайнего Севера..

Об этом во вторник 10 июля сообщает издание «Комсомольская правда».

В частности, сообщается, что якутские депутаты предложили сохранить за людьми, проработавшими на Крайнем Севере и в приравненных к нему регионах, право досрочного выхода на пенсию.

Также предлагается не поднимать возраст выхода на пенсию для представителей малочисленных коренных народов, для получения ими социальной пенсии. В настоящее время женщины имеют право на социальную пенсию по достижении ими 50-летнего возраста, а мужчины с 55 лет.

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Автор: Александр Люблинский
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