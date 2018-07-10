Якутский парламент поддержал в первом чтении законопроект об изменении пенсионной системы

Парламент республики Якутия проголосовал в поддержку законопроекта о внесении изменений в пенсионную систему РФ в первом чтении, предложив при этом Государственной Думе при дальнейшем рассмотрении документа сохранить имевшиеся льготы для Крайнего Севера..

Об этом во вторник 10 июля сообщает издание «Комсомольская правда».

В частности, сообщается, что якутские депутаты предложили сохранить за людьми, проработавшими на Крайнем Севере и в приравненных к нему регионах, право досрочного выхода на пенсию.

Также предлагается не поднимать возраст выхода на пенсию для представителей малочисленных коренных народов, для получения ими социальной пенсии. В настоящее время женщины имеют право на социальную пенсию по достижении ими 50-летнего возраста, а мужчины с 55 лет.