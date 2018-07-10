Самолеты ВТА перебазировались на оперативные аэродромы на учения — МО РФ

Три авиационных полка военно-транспортной авиации из Ростовской, Псковской и Оренбургской областей перебазировались на оперативные аэродромы в Ивановской и Ульяновской областях на учения.

По информации министерства обороны РФ, перебазировались военно-транспортные самолеты Ил-76, Ан-124 «Руслан», Ан-22 «Антей» и Ан-26. Масштабные учения проводят совместно с воздушно-десантными войсками.

«Задействовали восемь типов авиационной техники», — отметили в Минобороны РФ.

Учения ВДВ и ВТА начались в понедельник, 9 июля, и продлятся до пятницы, 13 июля. Экипажи военно-транспортной авиации перебросят на большие расстояния грузы и технику. Десантники «уничтожат» условного противника и захватят выгодный рубеж.