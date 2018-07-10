Пхеньян не согласился создавать вместе с США рабочую группу по денуклиаризации

Северная Корея не согласилась на создание совместной рабочей группы с Соединенными Штатами, которая должна заняться выработкой единого плана по денуклиаризации.

Причиной тому служит разница позиций Пхеньяна и Вашингтона по вопросу того, как должна проходить денуклеаризация Корейского полуострова.

Об этом сообщает во вторник агентство Kyodo. По данным СМИ, глава пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт заявила журналистам, что со стороны США подобная группа уже создана. Однако пока речь не идет о механизме с участием представителей как США, так и КНДР. В публикации отмечается, что нежелание северокорейской стороны идти на такой шаг свидетельствует о разнице в позициях двух государств по проблеме денуклеаризации полуострова. С одной стороны США, которые хотят, чтобы этот процесс проходил быстро и в полном объеме, а с другой - Северная Корея, выступающая за поэтапный подход к решению.

Ранее Министерство иностранных дел Северной Кореи выразило крайнее сожаление в связи с позицией американцев на переговорах, где Вашингтон представляет глава внешнеполитического ведомства Майкл Помпео.