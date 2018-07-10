Госдума рассмотрит законопроект об отмене роуминга в России

Инициатива принадлежит группе депутатов из «Справедливой России» во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым.

Предложение внесли еще в июне прошлого года. В пояснительной записке депутаты отметили, что роуминг в стране появился из-за того, что каждому оператору приходилось осуществлять связь через единого общероссийского оператора. Из-за этого операторы несли дополнительные издержки.

Политики добавили, что сейчас к такому способу прибегают в редких случаях. В «Справедливой России» считают, что наличие роуминга при поездках по стране является избыточной мерой.

Профильный комитет Госдумы рекомендовал нижней палате принять законопроект. Председатель комитета Леонид Левин отмечал важность равноправного получения услуг всеми пользователями.