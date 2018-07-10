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12:23   10 Июля 2018
Россия

Росстанадарт утвердил первые 87 требований к качеству мобильных приложений

Росстанадарт утвердил первые 87 требований к качеству мобильных приложений

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии впервые утвердил список требований к качеству, функциональности, производительности и безопасности мобильных приложений.

Документ, утвержденный Росстандартом, содержат 87 требований к качеству и проверкам мобильных приложений. Об этом, со ссылкой на пресс-службу ведомства, сообщает агентство ТАСС.

«Стандарт вводится в действие с 1 октября 2018 года на период до 1 октября 2021 года», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что стандарты требований к мобильным приложениям были разработаны и утверждены впервые. Автором документа выступило Роскачесмтво.

Первые три года данная система стандартов  будет работать в тестовом режиме и считаться предварительной. Потом данный стандарт сможет получить статус ГОСТ.

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Автор: Александр Люблинский
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