Росстанадарт утвердил первые 87 требований к качеству мобильных приложений

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии впервые утвердил список требований к качеству, функциональности, производительности и безопасности мобильных приложений.

Документ, утвержденный Росстандартом, содержат 87 требований к качеству и проверкам мобильных приложений. Об этом, со ссылкой на пресс-службу ведомства, сообщает агентство ТАСС.

«Стандарт вводится в действие с 1 октября 2018 года на период до 1 октября 2021 года», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что стандарты требований к мобильным приложениям были разработаны и утверждены впервые. Автором документа выступило Роскачесмтво.

Первые три года данная система стандартов будет работать в тестовом режиме и считаться предварительной. Потом данный стандарт сможет получить статус ГОСТ.