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Милонов предложил Медведеву создать государственную туристическую компанию

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Милонов предложил Медведеву создать государственную туристическую компанию

Милонов предложил Медведеву создать государственную туристическую компанию

Минздрав поддержал введение акцизов для парфюма и косметики

Минздрав поддержал введение акцизов для парфюма и косметики
Украинские шахтеры вышли на митинг перед Верховной радой

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12:06   10 Июля 2018
Россия

Милонов предложил Медведеву создать государственную туристическую компанию

Милонов предложил Медведеву создать государственную туристическую компанию

Чтобы защитить россиян и особенно детей от «недобросовестных коммерсантов», отметил депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Виталий Милонов в письме премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.

По его словам, туристические операторы, которые казались проверенными и надежными, внезапно объявляют о банкротстве. Компании не возвращают деньги туристам и лишают людей «заслуженного и честного летнего отдыха». Милонов считает, что стране нужен государственный туристический оператор, который  обеспечит взятые обязательства и не прекратит работу внезапно.

«Могло бы стать акционерное общество с ключевым 51 процентным государственным присутствием», — предложил депутат ГД.

Милонов предложил Медведеву создать государственную туристическую компанию

Основное юрлицо российской туристической компании «Натали Турс» — «Панорама Тур» — аннулировало все туры с 4 июля 2018 года по 30 сентября 2018 года включительно. У компании нет денег. «Натали Турс» постепенно компенсирует туристам потери. Купленные билеты и визы действуют, но туроператор не оплатил проживание в Барселоне, Римини, Катании, Неаполе, Анталии и Ираклионе, поэтому россиянам негде остановиться.

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Автор: Анатолий Кубарев
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