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Швейцария пожаловалась в ВТО на введенные США пошлины на импорт металлов

Швейцария пожаловалась в ВТО на введенные США пошлины на импорт металлов

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11:58   10 Июля 2018
Весь мир

Швейцария пожаловалась в ВТО на введенные США пошлины на импорт металлов

Швейцария пожаловалась в ВТО на введенные США пошлины на импорт металлов

Швейцария обратилась во Всемирную торговую организацию (ВТО) с жалобой на введенные американской стороной пошлины на ввоз стали и алюминия.

Об этом во вторник 10 июля, ссылаясь на швейцарское Министерство экономики, сообщает издание Neue Zürcher Zeitung. При этом отмечается, что в рамках принятой процедуры разрешения торговых споров Соединенным Штатам Америки направлен запрос на консультации по вопросу введенных ввозных пошлин.

Ранее аналогичные иски в ВТО подали другие страны Индия, Канада, Китай, Мексика, Норвегия, Россия и страны-члены Евросоюза, интересы которых были ущемлены американскими пошлинами на воз стали и алюминия.

Напомним: с 1 июня 2018 года в силу вступили 10-процентная пошлина на ввоз в США алюминия и 25-процентная на ввоз стали из Мексики, Канады и стран Евросоюза, для которых ранее действовала отсрочка. В ответ эти страны ввели целый ряд ограничительных мер, относительно американских товаров.

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Автор: Александр Люблинский
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