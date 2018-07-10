Нового прокурора утвердило Заксобрание Севастополя

На место прокурора утвердили Марка Большедворского, который ранее занимал аналогичную должность в Адыгее. Решение приняли на сессии Заксобрания Севастополя.

За проголосовал 21 депутат, один воздержался.

Большедворский работает в органах прокуратуры с 1996 года. Служил в качестве следователя в Иркутской области, был генпрокурором Республики Адыгея. В Севастополе считают, что новому прокурору удастся организовать деятельность ведомства согласно предъявляемым требованиям.

«Я настроен конструктивно», — заявил Большедворский. Прокурор подчеркнул, что намерен работать на благо Севастополя.

Губернатор Дмитрий Овсянников приветствовал назначение Большедворского. Политик заявил, что настроен на продуктивное сотрудничество с новым прокурором.