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Минздрав поддержал введение акцизов для парфюма и косметики

Минздрав поддержал введение акцизов для парфюма и косметики
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11:50   10 Июля 2018
Россия

Минздрав поддержал введение акцизов для парфюма и косметики

Минздрав поддержал введение акцизов для парфюма и косметики

Налог позволит сократить нелегальное производство парфюмерно-косметических товаров, считают в Минздраве.

Об этом во вторник пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Законопроект, предложенный Минфином, предполагает введение акциза в размере 523 рублей за каждый литр безводного спирта для производителей косметики и парфюма. Ввести его хотят в следующем году. При этом предлагается предоставить налоговый вычет на сумму акциза тем компаниям, которые смогут подтвердить факт использования сырья для изготовления продукции. Остальным придется выплачивать налог в полном размере.

Налоговый вычет, подчеркнули в Минздраве, позволит производителям фактически не платить налог и не повышать розничную стоимость товаров. Тем временем акциз значительно сократит долю нелегальной продукции на рынке.

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Автор: Юлия Халус
#экономика #общество #минздрав #акциз #косметика #парфюмерия
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