Минздрав поддержал введение акцизов для парфюма и косметики

Налог позволит сократить нелегальное производство парфюмерно-косметических товаров, считают в Минздраве.

Об этом во вторник пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Законопроект, предложенный Минфином, предполагает введение акциза в размере 523 рублей за каждый литр безводного спирта для производителей косметики и парфюма. Ввести его хотят в следующем году. При этом предлагается предоставить налоговый вычет на сумму акциза тем компаниям, которые смогут подтвердить факт использования сырья для изготовления продукции. Остальным придется выплачивать налог в полном размере.

Налоговый вычет, подчеркнули в Минздраве, позволит производителям фактически не платить налог и не повышать розничную стоимость товаров. Тем временем акциз значительно сократит долю нелегальной продукции на рынке.