Украинские шахтеры вышли на митинг перед Верховной радой

В центре Киева у здания Верховной Рады Украины проходит шахтерский митинг, на котором работники государственных угледобывающих предприятий требуют у властей погасить долги по заработной плате, которые достигли 1,1 миллиарда гривен.

Об этом во вторник утром сообщил Михаил Волынец, возглавляющий Независимый профсоюз горняков Украины. В частности он написал на своей странице в социальной сети Facebook, что, помимо требования выплатить долги по зарплате, горняки требуют отставки главы Минэнерго Украины Игоря Насалика, а также призывают депутатов Верховной рады поддержать законопроект о внесении поправок в закон «О госбюджете Украины на 2018 год», предполагающий надлежащее финансовое обеспечение госсектора угольной промышленности страны.

Также Волынец опубликовал видеозапись с митинга.

Напомним: в конце июня перед зданием верховной рады Украины в Киеве состоялся митинг ветеранов Афганской войны и силовых структур, протестовавших против отмены льгот. Участники митинга предприняли попытку силой прорваться в здание парламента, в результате чего пострадали более десяти человек: сообщалось как минимум о трех пострадавших из числа протестующих и о восьми пострадавших полицейских. По факту беспорядков возбуждено два уголовных дела.