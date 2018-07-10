Уголовную ответственность введут в России за нелегальный техосмотр

За вождение без техосмотра водителя оштрафуют на две тысячи рублей. Прохождение ТО без аккредитации может грозить лишением свободы на срок до пяти лет.

Соответствующие правки подготовило Минэкономразвития РФ.

Нарушения станут фиксировать камеры наблюдения, установленные на дорогах. Штрафовать будут как водителей, так и тех, кто проводит техосмотр. Последнему придется заплатить от пяти до 10 тысяч рублей за выдачу диагностической карты на машину, по правилам не проходящую техосмотр. Также взыскание положено за внесение информации в систему техосмотра.

Уголовная ответственность вводится для борьбы с нелегальными пунктами, где проводят ТО и у которых отсутствует аккредитация от Российского союза автомобилистов (РСА). Таким предпринимателям выпишут штраф до 300 тысяч рублей. Если нарушение совершила группа лиц, получив при этом крупную сумму денег, то всем грозит лишение свободы до пяти лет.

Инициативу поддержали большинство профильных ведомств. Эксперты же сомневаются, что нововведения принесут результат.