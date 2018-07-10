Человек впервые заразился вирусом Усуту во Франции — Роспотребнадзор

Мужчину с поражением лицевого нерва поместили в клинику Национального института здоровья и медицинских исследований Франции. Врачи диагностировали заражение вирусом Усуту, передает Роспотребнадзор.

По информации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Париж зарегистрировал первый случай заражения человека вирусом Усуту. Больному исполнилось 30 лет. Вирус передается комарами от больных птиц и поражает нервную систему.

Впервые вирус Усуту выделили в Африке в 1959 году у животных. Он поражает воробьев, черных дроздов и малиновок, а также перелетных птиц. Еще не зарегистрировали ни одного случая передачи вируса Усуту от человека к человеку. Линий вируса Усуту обнаружили у москитов и зафиксировали одновременное появление различных штаммов в популяции комаров, которых собрали в 2015 году в болотистой местности Камарг на юге Франции.