Мы в соц.сетях:
Милонов предложил Медведеву создать государственную туристическую компанию

Милонов предложил Медведеву создать государственную туристическую компанию

Минздрав поддержал введение акцизов для парфюма и косметики

Минздрав поддержал введение акцизов для парфюма и косметики
Украинские шахтеры вышли на митинг перед Верховной радой

Украинские шахтеры вышли на митинг перед Верховной радой

 Матч Россия-Хорватия стал лидером просмотра на украинском ТВ

Матч Россия-Хорватия стал лидером просмотра на украинском ТВ
Швейцария пожаловалась в ВТО на введенные США пошлины на импорт металлов

Швейцария пожаловалась в ВТО на введенные США пошлины на импорт металлов

 Человек впервые заразился вирусом Усуту во Франции — Роспотребнадзор

Человек впервые заразился вирусом Усуту во Франции — Роспотребнадзор

Милонов предложил Медведеву создать государственную туристическую компанию

Милонов предложил Медведеву создать государственную туристическую компанию

Минздрав поддержал введение акцизов для парфюма и косметики

Минздрав поддержал введение акцизов для парфюма и косметики
Украинские шахтеры вышли на митинг перед Верховной радой

Украинские шахтеры вышли на митинг перед Верховной радой

 Матч Россия-Хорватия стал лидером просмотра на украинском ТВ

Матч Россия-Хорватия стал лидером просмотра на украинском ТВ
Швейцария пожаловалась в ВТО на введенные США пошлины на импорт металлов

Швейцария пожаловалась в ВТО на введенные США пошлины на импорт металлов

 Человек впервые заразился вирусом Усуту во Франции — Роспотребнадзор

Человек впервые заразился вирусом Усуту во Франции — Роспотребнадзор

11:08   10 Июля 2018
Весь мир

Цена на нефть марки Brent превысила 78,5 доллара за баррель

Цена на нефть марки Brent превысила 78,5 доллара за баррель

Стоимость нефти в ходе торгов на мировом рынке продолжает расти, во вторник она пробила психологическую отметку в 78 долларов за баррель.

В частности, сентябрьские фьючерсы на поставку нефти марки Brent на Интерконтинентальной бирже ICE Futures по состоянию 9.00 по московскому времени составили 78,54 доллара за баррель. Также на полпроцента подорожали августовские контракты на нефть сорта WTI, цена на которые достигла 74,2 долларов за баррель.

Напомним: ранее СМИ сообщали, что во вторник 10 июля рабочие норвежских нефтеперерабатывающих предприятий, которые недовольны уровнем своей заработной платы, могут объявить забастовку. Также поспособствовать росту мировых цен на нефть могли попытки США перекрыть поставки черного золота из Ирана и Венесуэлы.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#экономика #нефть #весь мир #brent #торги #цена на нефть #подорожание #биржи #78 долларов за баррель
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...