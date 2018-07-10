Цена на нефть марки Brent превысила 78,5 доллара за баррель

Стоимость нефти в ходе торгов на мировом рынке продолжает расти, во вторник она пробила психологическую отметку в 78 долларов за баррель.

В частности, сентябрьские фьючерсы на поставку нефти марки Brent на Интерконтинентальной бирже ICE Futures по состоянию 9.00 по московскому времени составили 78,54 доллара за баррель. Также на полпроцента подорожали августовские контракты на нефть сорта WTI, цена на которые достигла 74,2 долларов за баррель.

Напомним: ранее СМИ сообщали, что во вторник 10 июля рабочие норвежских нефтеперерабатывающих предприятий, которые недовольны уровнем своей заработной платы, могут объявить забастовку. Также поспособствовать росту мировых цен на нефть могли попытки США перекрыть поставки черного золота из Ирана и Венесуэлы.