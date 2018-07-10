Мы в соц.сетях:
Милонов предложил Медведеву создать государственную туристическую компанию

Милонов предложил Медведеву создать государственную туристическую компанию

Минздрав поддержал введение акцизов для парфюма и косметики

Минздрав поддержал введение акцизов для парфюма и косметики
Украинские шахтеры вышли на митинг перед Верховной радой

Украинские шахтеры вышли на митинг перед Верховной радой

 Матч Россия-Хорватия стал лидером просмотра на украинском ТВ

Матч Россия-Хорватия стал лидером просмотра на украинском ТВ
Швейцария пожаловалась в ВТО на введенные США пошлины на импорт металлов

Швейцария пожаловалась в ВТО на введенные США пошлины на импорт металлов

 Человек впервые заразился вирусом Усуту во Франции — Роспотребнадзор

Человек впервые заразился вирусом Усуту во Франции — Роспотребнадзор

Милонов предложил Медведеву создать государственную туристическую компанию

Милонов предложил Медведеву создать государственную туристическую компанию

Минздрав поддержал введение акцизов для парфюма и косметики

Минздрав поддержал введение акцизов для парфюма и косметики
Украинские шахтеры вышли на митинг перед Верховной радой

Украинские шахтеры вышли на митинг перед Верховной радой

 Матч Россия-Хорватия стал лидером просмотра на украинском ТВ

Матч Россия-Хорватия стал лидером просмотра на украинском ТВ
Швейцария пожаловалась в ВТО на введенные США пошлины на импорт металлов

Швейцария пожаловалась в ВТО на введенные США пошлины на импорт металлов

 Человек впервые заразился вирусом Усуту во Франции — Роспотребнадзор

Человек впервые заразился вирусом Усуту во Франции — Роспотребнадзор

11:15   10 Июля 2018
Весь мир

Маск спустился в тайскую пещеру, где застряли дети

Маск спустился в тайскую пещеру, где застряли дети

Глава компании SpaceX Илон Маск в Instagram опубликовал видео, снятое в пещере Кхао Луанг, где продолжается операция по спасению детей.

Американский бизнесмен проплыл по коридору пещеры, держась за веревку, натянутую под потолком. На видео также видны спасатели, которые освещают пещеру фонарями и продвигаются вперед с помощью той же веревки.

 

Just got back from Cave 3

A post shared by Elon Musk (@elonmusk) on

Маск приехал в Таиланд накануне, чтобы передать спасателям мини-субмарину для спасения детей. Американец назвал ее «Леской вепрь»: в честь футбольной команды, членами которой являются застрявшие в пещере подростки. Однако спасатели отказались использовать субмарину.

Двенадцать школьников и их тренер пропали в пещере 23 июня. Они оказались запертыми в подземном лабиринте из-за внезапного наводнения. Спасателям 8 и 9 июля удалось вывести на поверхность две группы по четыре ребенка.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Халус
#дети #сша #происшествия #общество #таиланд #пещера #илон маск
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...