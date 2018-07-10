Маск спустился в тайскую пещеру, где застряли дети

Глава компании SpaceX Илон Маск в Instagram опубликовал видео, снятое в пещере Кхао Луанг, где продолжается операция по спасению детей.

Американский бизнесмен проплыл по коридору пещеры, держась за веревку, натянутую под потолком. На видео также видны спасатели, которые освещают пещеру фонарями и продвигаются вперед с помощью той же веревки.

Just got back from Cave 3 A post shared by Elon Musk (@elonmusk) on Jul 9, 2018 at 2:43pm PDT

Маск приехал в Таиланд накануне, чтобы передать спасателям мини-субмарину для спасения детей. Американец назвал ее «Леской вепрь»: в честь футбольной команды, членами которой являются застрявшие в пещере подростки. Однако спасатели отказались использовать субмарину.

Simulating maneuvering through a narrow passage pic.twitter.com/2z01Ut3vxJ — Elon Musk (@elonmusk) July 9, 2018

Двенадцать школьников и их тренер пропали в пещере 23 июня. Они оказались запертыми в подземном лабиринте из-за внезапного наводнения. Спасателям 8 и 9 июля удалось вывести на поверхность две группы по четыре ребенка.