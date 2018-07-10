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Минздрав поддержал введение акцизов для парфюма и косметики

Минздрав поддержал введение акцизов для парфюма и косметики
Украинские шахтеры вышли на митинг перед Верховной радой

Украинские шахтеры вышли на митинг перед Верховной радой

 Матч Россия-Хорватия стал лидером просмотра на украинском ТВ

Матч Россия-Хорватия стал лидером просмотра на украинском ТВ
Швейцария пожаловалась в ВТО на введенные США пошлины на импорт металлов

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10:49   10 Июля 2018
Весь мир

Политическая близорукость: Клинцевич ответил на слова сенатора США о «мафии» в МИД РФ

Политическая близорукость: Клинцевич ответил на слова сенатора США о «мафии» в МИД РФ

Республиканец Джон Нили Кеннеди пытается сорвать переговоры лидеров США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина, считает российский сенатор Франц Клинцевич.

Ранее сенатор США сравнил министерство иностранных дел России с «мафией». Такое впечатление у него сложилось после переговоров в ведомстве. Кроме того, он назвал главу МИД Сергея Лаврова главным хулиганом и задирой.

Клинцевич в разговоре с Nation News заявил, что американец просто пытается повлиять на предстоящую встречу президента России с лидером США. Тот старается создать соответствующую атмосферу и сорвать переговорный процесс. Однако намерения республиканца можно оценивать только как большую политическую близорукость.

Путин и Трамп встретятся в Хельсинки 16 июля.

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Автор: Юлия Халус
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