Республиканец Джон Нили Кеннеди пытается сорвать переговоры лидеров США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина, считает российский сенатор Франц Клинцевич.

Ранее сенатор США сравнил министерство иностранных дел России с «мафией». Такое впечатление у него сложилось после переговоров в ведомстве. Кроме того, он назвал главу МИД Сергея Лаврова главным хулиганом и задирой.

Клинцевич в разговоре с Nation News заявил, что американец просто пытается повлиять на предстоящую встречу президента России с лидером США. Тот старается создать соответствующую атмосферу и сорвать переговорный процесс. Однако намерения республиканца можно оценивать только как большую политическую близорукость.

Путин и Трамп встретятся в Хельсинки 16 июля.