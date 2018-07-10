Шесть новых детских садов до 1 сентября откроются в Москве

Их общая вместительность составить 1295 мест. Об этом сообщила пресс-служба департамента развития новых территорий столицы.

Четыре детсада строят за счет денег из бюджета Москвы. Остальные два строят на средства альтернативных источников.

Всего же планируется построить более 20 детских садов, рассчитанных на 5000 детей. Строительство закончится в этом или в 2019 году. Восемь детсадов создадут за счет московского бюджета. Об этом сообщил глава департамента Владимир Жидкин.

По его словам, за прошлые шесть лет в Москве построили около 30 детсадов. К 2035 году планируется возвести еще 300.