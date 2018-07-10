Трамп называл своих советников «глупыми людьми» в телефонном разговоре с Путиным
Американский лидер Дональд Трамп позвонил российскому коллеге Владимиру Путину в марте и поздравил с победой на президентских выборах. Кремль уточнял, что разговор состоялся по инициативе Белого дома.
Советники президента США по национальной безопасности призывали Трампа не поздравлять Путина с переизбранием. Однако Трамп сделал это и отметил в телефонном разговоре с Путиным, что чиновники из американской администрации — «глупые люди», передает газета The New York Times.
«Это глупые люди; вы не должны их слушать», — сказал Трамп президенту РФ.
Лидеры США и России встретятся в понедельник, 16 июля, в Хельсинки. Трамп и Путин обсудят перспективы развития диалога Вашингтона и Москвы, а также актуальные вопросы международной повестки дня. Президенты впервые встретятся без привязки к саммитам.
Трамп: Я встречусь с президентом Путиным на следующей неделе, и мы поладим. Я был готов к этому всю свою жизнь. Ладить с Россией, ладить с Китаем, ладить с другими странами - это не плохо, а хорошо pic.twitter.com/YVnoE3U28j— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) July 6, 2018