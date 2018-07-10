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Минздрав поддержал введение акцизов для парфюма и косметики

Минздрав поддержал введение акцизов для парфюма и косметики
Украинские шахтеры вышли на митинг перед Верховной радой

Украинские шахтеры вышли на митинг перед Верховной радой

 Матч Россия-Хорватия стал лидером просмотра на украинском ТВ

Матч Россия-Хорватия стал лидером просмотра на украинском ТВ
Швейцария пожаловалась в ВТО на введенные США пошлины на импорт металлов

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10:57   10 Июля 2018
Весь мир

Трамп называл своих советников «глупыми людьми» в телефонном разговоре с Путиным

Трамп называл своих советников «глупыми людьми» в телефонном разговоре с Путиным

Американский лидер Дональд Трамп позвонил российскому коллеге Владимиру Путину в марте и поздравил с победой на президентских выборах. Кремль уточнял, что разговор состоялся по инициативе Белого дома.

Советники президента США по национальной безопасности призывали Трампа не поздравлять Путина с переизбранием. Однако Трамп сделал это и отметил в телефонном разговоре с Путиным, что чиновники из американской администрации — «глупые люди», передает газета The New York Times. 

«Это глупые люди; вы не должны их слушать»,  — сказал Трамп президенту РФ.

Лидеры США и России встретятся в понедельник, 16 июля, в Хельсинки. Трамп и Путин обсудят перспективы развития диалога Вашингтона и Москвы, а также актуальные вопросы международной повестки дня. Президенты впервые встретятся без привязки к саммитам. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сша #путин #трамп
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