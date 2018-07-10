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Минздрав поддержал введение акцизов для парфюма и косметики

Минздрав поддержал введение акцизов для парфюма и косметики
Украинские шахтеры вышли на митинг перед Верховной радой

Украинские шахтеры вышли на митинг перед Верховной радой

 Матч Россия-Хорватия стал лидером просмотра на украинском ТВ

Матч Россия-Хорватия стал лидером просмотра на украинском ТВ
Швейцария пожаловалась в ВТО на введенные США пошлины на импорт металлов

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Человек впервые заразился вирусом Усуту во Франции — Роспотребнадзор

10:30   10 Июля 2018
Россия

Новые автобусы появятся на улицах Москвы в 2018 году

Новые автобусы появятся на улицах Москвы в 2018 году

По крайней мере 768 современных пассажирских автобусов пополнят в этом году автопарк Мосгортранса, рассказал Агентству городских новостей «Москва» руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он уточнил, что автобусы поступят в рамках обновления автопарка Москвы. Они отвечают высоким требованиям удобства пассажиров.

Все транспортные средства будут низкопольными с откидными пандусами и креплениями для инвалидных кресел. Кроме того, их оснастят климат-контролем, медиаэкранами, слотами для зарядки мобильных телефонов и системами видеонаблюдения.

К слову, речь идет об автобусах экологического класса «Евро-5». Они сейчас составляют большую часть городского парка и парков коммерческих перевозчиков.

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Автор: Юлия Халус
#россия #автобус #общество #общественный транспорт #москвасейчас
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