Новые автобусы появятся на улицах Москвы в 2018 году

По крайней мере 768 современных пассажирских автобусов пополнят в этом году автопарк Мосгортранса, рассказал Агентству городских новостей «Москва» руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он уточнил, что автобусы поступят в рамках обновления автопарка Москвы. Они отвечают высоким требованиям удобства пассажиров.

Все транспортные средства будут низкопольными с откидными пандусами и креплениями для инвалидных кресел. Кроме того, их оснастят климат-контролем, медиаэкранами, слотами для зарядки мобильных телефонов и системами видеонаблюдения.

К слову, речь идет об автобусах экологического класса «Евро-5». Они сейчас составляют большую часть городского парка и парков коммерческих перевозчиков.