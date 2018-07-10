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10:15   10 Июля 2018
Весь мир

СМИ: Врачи обнаружили инфекцию у детей, спасенных из пещеры в Таиланде

СМИ: Врачи обнаружили инфекцию у детей, спасенных из пещеры в Таиланде

Всех спасенных школьников поместили в карантин и взяли анализы крови, пишет Reuters. У всех замечены признаки инфекции, поэтому каждому придется пробыть в больнице по неделе.

Обследование рентгеном показало возможную инфекцию у двух школьников. Результаты исследований появятся в течение одного-двух дней. Если же анализы окажутся отрицательными, то к детям допустят родственников. Все восемь спасенных чувствуют себя хорошо, им дали вакцину от бешенства, сообщил представитель минздрава Таиланда.

Спасатели выводили детей группами по четыре человека. У второй группы врачи зафиксировали низкую температуру тела, но сейчас состояние детей нормализуется. Школьники принимают «нормальную еду», в состоянии самостоятельно двигаться, но пока возле кровати. Проблем со зрением нет. Также дети утверждают, что в пещере не видели никаких животных, следовательно, не было никаких контактов.

Операция по спасения школьников находится в завершающей стадии. Специалисты во вторник планируют вывести оставшихся четырех школьников и их тренера. Вода в пещере Кхао Луанг остается на нормальном для спасения уровне.

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Автор: Павел Никифоров
#чп #общество #весь мир #таиланд #пещера кхао луанг
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