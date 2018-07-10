СК попросил суд арестовать на два месяца главу тушения пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

Начальник службы пожаротушения первого отряда федеральной противопожарной службы Кемеровской области Андрей Бурсин первым приехал к торговому центру «Зимняя вишня» 25 марта, где погибли 60 человек.

Следователи попросили суд арестовать Бурсина на два месяца до 7 сентября. По словам руководителя следственной группы СКР Рустама Габдулина, Бурсин может скрыться от следователей и суда. Руководитель тушения пожара в ТЦ «Зимняя вишня» уже уезжал в Анапу, но Бурсина нашли и доставили к следователю.

В день трагедии Андрей Бурсин неправильно оценил ситуацию и направил к торговому центру меньше пожарных, чем требовалось. У Бурсина 25-летний стаж работы в пожарной службе, однако он не привлек необходимо количество сил и средств, сказал представитель СК.

«Неверно определил ранг пожара», — добавил Габдулин.

Бурсин распорядился направить к ТЦ «Зимняя вишня» семь пожарных автомобилей вместо предусмотренных для ранга пожара номер два — 11. Габдулин объяснил, что в день пожара Бурсин дежурил и приехал к торговому центру через пять минут после получения сообщения и принял руководство тушением.