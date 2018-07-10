Лавров поздравил коллегу из Казахстана с 20-й годовщиной подписания декларации о дружбе

Россия и Казахстан 20 лет назад подписали декларацию о вечной дружбе и союзничестве. Глава МИД РФ Сергей Лавров поздравил казахстанского коллегу с Кайрата Абдрахманова с памятной датой.

Как сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Казахстана, главы ведомств обменялись поздравительными телеграммами. Министры подтвердили курс на развитие отношений Москвы и Астаны для усиления дружбы народов.

Лавров отметил, что реализация идей, прописанных в декларации, развивает отношения между странами, выводит их на новый уровень стратегического партнерства. В непростой обстановке на мировой арене Россия и Казахстан находят решения, которые в равной мере учитывают интересы друг друга.

Абдрахманов подчеркнул, что декларация создала фундамент для укрепления стандарта сотрудничества между странами. Отношения развиваются динамично и уверено, добавил глава МИД Казахстана.