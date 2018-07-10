Италию привезут в Москву: Grand Italia Fest стартует в парке «Эрмитаж» 28 июля

На ежегодном большом фестивале москвичи и гости столицы смогут отдохнуть в Риме и Таскании, а также поучаствовать в процессе создания итальянского вина, рассказали в Национальном агентстве Италии по туризму ENIT.

Столичный парк «Эрмитаж» 28 и 29 июля разделят на несколько стилизованных зон, среди которых: итальянская ферма, морская зона, римский квартал, давильня винограда, кулинарная студия и другие. Кроме того, тут же установят две сцены, на которых выступят артисты и оперные певцы из России и Италии, и большой экран, на котором покажут новые итальянские комедии.

Тем временем на итальянской ферме гости смогут попробовать традиционные лакомства, а также научиться давить виноград. Вслед за этим их встретит Рим, где на узкой стилизованной улочке предлагается попробовать пасту, пиццу, ризотто, итальянское мороженое, десерты и кофе.

Организаторы фестиваля также позаботились о семьях с детьми. Для маленьких гостей организована специальная секция «Италия для детей».