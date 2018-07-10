Заключительная часть операции по спасению детей из пещеры началась в Таиланде

По информации издания Khaosod, 19 водолазов отправились в пещеру Кхао Луанг в 10.08 по местному времени.

Четверо детей выйдут на поверхность, если все пойдет по плану. Вместе с ними пещеру покинут тренер, врачи и водолазы. Об этом сообщил руководящий операцией экс-глава провинции Чианграй Наронгсак Осоттханакон.

Уровень воды в пещере остается приемлемым для проведения эвакуации, но в регионе временами проходит сильный дождь. Спасатели считали, что операцию во вторник завершить не удастся, так как план рассчитан на спасение четырех человек. Накануне Осоттханакон заявил об ускорении вывода людей. 11 часов потребовалось в первый день, на второй — девять часов, во вторник операция должна пройти еще быстрее.

Группа из 12 школьников вместе с тренером попала в пещеру 23 июня. Ее затопило из-за сильных дождей. Водолазы за два дня вывели две группы по четыре ребенка. Детей доставили в больницу.