Матч Россия-Хорватия стал лидером просмотра на украинском ТВ

Ни одна игра чемпионата мира по футболу этого года не собирала у экранов телевизоров такого количества украинских зрителей, рассказали в пресс-службе телеканала «Интер».

Более того, игра российской сборной с хорватскими футболистами побила рекорды просмотров ЧМ-2014, который проходил в Бразилии, и стала самым рейтинговым спортивным событием на украинском телевидении с начала текущего года. Доля зрителей матча старше 18 лет по всей стране составила 26%. В городах с населением более 50 тысяч человек этот показатель увеличился до 31,4%.

Тем временем ближайший конкурент игры по просмотрам собрал в два раза меньше, уточнил «Интер».

Россия встретилась с Хорватией в рамках четвертьфинала ЧМ-2018 в Сочи. Хорватам удалось обыграть россиян в серии пенальти. Они вышли в полуфинал Кубка, где встретятся со сборной Англии 11 июля на арене «Лужники» в Москве.