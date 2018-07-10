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 Матч Россия-Хорватия стал лидером просмотра на украинском ТВ

Матч Россия-Хорватия стал лидером просмотра на украинском ТВ
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9:24   10 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Матч Россия-Хорватия стал лидером просмотра на украинском ТВ

Матч Россия-Хорватия стал лидером просмотра на украинском ТВ

Ни одна игра чемпионата мира по футболу этого года не собирала у экранов телевизоров такого количества украинских зрителей, рассказали в пресс-службе телеканала «Интер».

Более того, игра российской сборной с хорватскими футболистами побила рекорды просмотров ЧМ-2014, который проходил в Бразилии, и стала самым рейтинговым спортивным событием на украинском телевидении с начала текущего года. Доля зрителей матча старше 18 лет по всей стране составила 26%. В городах с населением более 50 тысяч человек этот показатель увеличился до 31,4%.

Тем временем ближайший конкурент игры по просмотрам собрал в два раза меньше, уточнил «Интер».

Россия встретилась с Хорватией в рамках четвертьфинала ЧМ-2018 в Сочи. Хорватам удалось обыграть россиян в серии пенальти. Они вышли в полуфинал Кубка, где встретятся со сборной Англии 11 июля на арене «Лужники» в Москве.

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Автор: Юлия Халус
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