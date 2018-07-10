Минтруд предложил освободить самозанятых от заключения трудового договора

Минтруд начал разработку законопроекта о статусе самозанятых граждан. Соответствующее заявление опубликовано на сайте нормативно-правовых документов.

Глава ведомства Максим Топилин в беседе с «Парламентской беседой» рассказал, что новые поправки в Трудовой кодекс РФ касаются и подписания трудовых договоров категорией самозанятых граждан.

В министерстве считают, что договор заключать не обязательно. Не существует таких случаев, где семья заключает договор с нянечкой или репетитором, так как это бессмысленно, полагают в ведомстве.

Топилин пояснил, что основным пакетом правок по самозанятым занимаются в Минфине. Министерство может как воспользоваться, так и отказаться от предложений Минтруда. Все зависит от того, что они пропишут в законодательстве.

Глава Минфина Антон Силуанов 9 июля заявил о разработке специального налогового режима для профессионального дохода. В мае этого года его заместитель Илья Трунин предложил следующую схему: 3% от дохода самозанятые граждане заплатят за оказание услуг гражданам, и 6% — юридическим лицам. В эти отчисления попадут и страховые взносы. По этим причинам было решено вывести самозанятых «из тени», так как официально они считаются безработными, а деньги в фонд обязательного медстрахования за них приходится платить из местного бюджета.

В прошлом месяце глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин сообщил, что этот налог можно оплатить через специальное приложение. Также ведомство установит метки, по которым самозанятые попадают под налог. К примеру, если доход человека не более 10 миллионов рублей в год.

Механизм в тестовом режиме запустят с января следующего года в четырех регионах РФ: Москва и Подмосковье, Татарстан и Калужская область.

Планируется решить вопрос о самозанятых к концу октября 2018 года. В этом же месяце политики внесут корректировки в федеральный бюджет. Общей позиции у парламентариев и правительства нет. Предложение Совфеда о патентной системе проигнорировали.

Один из авторов идеи, глава Комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин в беседе с изданием пояснил, что сенаторы предложили смешанный подход. По такой схеме в регионах должны сами определять, где использовать налог и оплачивать его через приложение, а где — приобретать патент. Первый способ приживется в Москве и Петербурге. Но неизвестно, станет ли пастух из отдаленного села приобретать смартфон, чтобы заплатить налог. Сенатор считает, что использовать только один подход невозможно.

Поступило предложение использовать разные варианты для разных категорий самозанятых. Рябухин добавил, что эту позицию частично поддержали в ФНС. В ведомстве уверены, что только мобильным приложением или патентом не удастся охватить всю категорию граждан.

Как сообщают эксперты, самозанятых в России насчитывается восемь миллионов человек. 25 миллионов россиян пользуются этим доходом в качестве подработки.