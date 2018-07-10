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Милонов предложил Медведеву создать государственную туристическую компанию

Милонов предложил Медведеву создать государственную туристическую компанию

Минздрав поддержал введение акцизов для парфюма и косметики

Минздрав поддержал введение акцизов для парфюма и косметики
Украинские шахтеры вышли на митинг перед Верховной радой

Украинские шахтеры вышли на митинг перед Верховной радой

 Матч Россия-Хорватия стал лидером просмотра на украинском ТВ

Матч Россия-Хорватия стал лидером просмотра на украинском ТВ
Швейцария пожаловалась в ВТО на введенные США пошлины на импорт металлов

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 Человек впервые заразился вирусом Усуту во Франции — Роспотребнадзор

Человек впервые заразился вирусом Усуту во Франции — Роспотребнадзор

8:20   10 Июля 2018
Весь мир

Си Цзиньпин: Китай намерен бороться с экстремизмом в интересах Ближнего Востока

Си Цзиньпин: Китай намерен бороться с экстремизмом в интересах Ближнего Востока

Председатель КНР Си Цзиньпин выступил на открытии восьмого Форума китайско-арабского сотрудничества. Мероприятие проходит в Пекине.

Китайский лидер заявил, что власти страны намерены вести политику в отношении ближневосточных государств, которая обеспечит их защиту и целостность. Курс поможет устранить экстремистские настроения. Пекин выступает против терроризма и за использование средств, которые пойдут на благо жителей арабских стран.

КНР заинтересована в обсуждении длинного списка вопросов с главами государств Ближнего востока. Вести диалог Пекин намерен в толерантном ключе и против переговоров, в которых применяется давление.

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Автор: Павел Рыжевский
#си цзиньпин #политика #китай #весь мир #ближний восток
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