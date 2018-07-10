Си Цзиньпин: Китай намерен бороться с экстремизмом в интересах Ближнего Востока

Председатель КНР Си Цзиньпин выступил на открытии восьмого Форума китайско-арабского сотрудничества. Мероприятие проходит в Пекине.

Китайский лидер заявил, что власти страны намерены вести политику в отношении ближневосточных государств, которая обеспечит их защиту и целостность. Курс поможет устранить экстремистские настроения. Пекин выступает против терроризма и за использование средств, которые пойдут на благо жителей арабских стран.

КНР заинтересована в обсуждении длинного списка вопросов с главами государств Ближнего востока. Вести диалог Пекин намерен в толерантном ключе и против переговоров, в которых применяется давление.