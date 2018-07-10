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Маск доставил мини-сумбарину для спасения детей в Таиланде

Маск доставил мини-сумбарину для спасения детей в Таиланде

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2:02   10 Июля 2018
Весь мир

Маск доставил мини-сумбарину для спасения детей в Таиланде

Маск доставил мини-сумбарину для спасения детей в Таиланде

Американский бизнесмен Илон Маск, возглавляющий высокотехнологичные компании Tesla и SpaceX сообщил в Twitter, что мини-субмарина, которую он предложил использовать для спасения детей, заблокированных в пещере в Таиланде, готова к использованию.

Он написал этот твит после того как вернулся из пещеры номер три. По его словам, сумбарину он оставил спасателям, чтобы, если понадобится, они могли ее использовать. Свою подводную машину он назвал «Лесной вепрь», в честь той самой юниорской футбольной команды. Твит он окончил словами:

«Таиланд так красив».

Двенадцать юных футболистов из команды «Лесные вепри» и их тренер оказались блокированы в семикилометровой пещере Тхам Луанг 23 июня. Поиски длились 10 дней. Дети и их тренер были найдены живыми, но ослабевшими от голода. В воскресенье глава штаба спасательной операции сообщил о начале эвакуации подростков. В тот же день из пещеры были эвакуированы четверо детей. Вторая часть операции началась на следующий день. Спасатели эвакуировали еще четверых. Третью фазу операции планируют начать во вторник.

 

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Автор: Вячеслав Каширин
#общество #весь мир #таиланд #маск
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