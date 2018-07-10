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1:41   10 Июля 2018
Весь мир

Политзаключенные захватили часть тюрьмы в Венесуэле

Политзаключенные захватили часть тюрьмы в Венесуэле

Группа политических заключенных взяли под контроль здание тюрьмы при одной из самых мощных венесуэльских спецслужб – Боливарианской службы разведки (SEBIN). Об этом написала в Twitter венесуэльская правозащитница Тамара Суджу.

По ее словам, заключенные в здании SEBIN Helicoide, находившиеся в течении 55 дней без связи с внешним миром, выдавили решетки, «дойдя чуть ли не до зала свиданий». Они протестуют против нарушений прав человека администрацией тюрьмы, ссылаясь на то, что им не позволяют встречаться со своими близкими и адвокатами.

Один из заключенных — Фреда Мавареса — сумел разместить в сети видеообращение. Он заявил, что переговоров с уполномоченным SEBIN не будет. Бунтовщики намерены общаться только напрямую с прокуратурой.

«А если здесь будет бойня, ответственность за нее ляжет на государственные власти», – заявил Маварес.

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Автор: Вячеслав Каширин
#чп #весь мир #бунт #венесула #суджу #моравес
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