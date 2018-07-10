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1:22   10 Июля 2018
Россия

FIFA наказала хорвата Вукоевича за скандальный ролик

FIFA наказала хорвата Вукоевича за скандальный ролик

Международная федерация футбола (FIFA) оштрафовала скаута сборной Хорватии Огнена Вукоевича на 15 тысяч швейцарских франков за неспортивное поведение. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

После матча Чемпионата мира —2018 между сборными Хорватии и России защитник хорватской сборной Домагой Вида и Вукоевич записали видеообращение, в котором звучал лозунг «Слава Украине». За это футболист получил предупреждение от FIFA, а Вукоевич был отстранен от работы по решению Хорватского футбольного союза.

Как сообщается на сайте FIFA, при принятии решения был принят во внимание тот факт, что Вукоевич извинился за свои действия.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #чм-2018 #общество #чм2018 #вукоевич
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