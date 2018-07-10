FIFA наказала хорвата Вукоевича за скандальный ролик

Международная федерация футбола (FIFA) оштрафовала скаута сборной Хорватии Огнена Вукоевича на 15 тысяч швейцарских франков за неспортивное поведение. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

После матча Чемпионата мира —2018 между сборными Хорватии и России защитник хорватской сборной Домагой Вида и Вукоевич записали видеообращение, в котором звучал лозунг «Слава Украине». За это футболист получил предупреждение от FIFA, а Вукоевич был отстранен от работы по решению Хорватского футбольного союза.

Как сообщается на сайте FIFA, при принятии решения был принят во внимание тот факт, что Вукоевич извинился за свои действия.