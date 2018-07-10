Ракета с космическим грузовиком «Прогресс МС-09» стартовала с Байконура

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-09» стартовала с космодрома Байконур. Об этом сообщили в подмосковном Центре управления полетами.

Как пишет РИА Новости, в этот раз специалисты попробуют отработать сверхкороткую трехчасовую схему полета грузовика к МКС. За время полета корабль должен будет сделать всего два витка вокруг Земли и уложиться менее чем за четыре часа.

До сих пор самой быстрой схемой являлась четырехвитковая. Полет занимал около шести часов. Традиционной же считается схема, при которой корабль делает 34 раза огибает Землю. В этом случае корабль добирается до МКС более, чем за двое суток.

Сможет ли корабль проделать полет в рекордное время, станет известно лишь после того, как он окажется на орбите. Два предыдущих грузовика также пытались отправить сверхкоротким путем, но оба раза автоматика отменяла пуски.