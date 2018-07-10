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Алиев рассчитывает на конструктивную позицию Армении по Карабаху

Алиев рассчитывает на конструктивную позицию Армении по Карабаху

 Бывший президент Армении заявил, что военные не разгоняли митинг в 2008 году

Бывший президент Армении заявил, что военные не разгоняли митинг в 2008 году
Политзаключенные захватили часть тюрьмы в Венесуэле

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0:54   10 Июля 2018
Россия

Прощание с писателем Валерием Ганичевым пройдет в Переделкине

Прощание с писателем Валерием Ганичевым пройдет в Переделкине

Коллеги и близкие смогут проститься с писателем Валерием Ганичевым, ушедшим из жизни в воскресенье. Он будет похоронит в Переделкине. Об этом сообщил секретариат Союза писателей России.

Ганичев умер на 85-м году жизни. Информация об этом появилась на сайте издательства «Российский писатель». Похороны пройдут 10 июля в Переделкине. Отпевание начнется в храме Игоря Черниговского в Переделкине в 12.30.

Валерий Ганичев — советский и российский писатель, журналист, автор романов «Адмирал Ушаков» и «Росс непобедимый». В конце 70-х был главным редактором газеты «Комсомольская правда», а также руководил редакцией журнала «Молодая гвардия». С 1994 года возглавлял Союз писателей России.

Ранее президент РФ Владимир Путин принес соболезнования родным и близким покойного.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #общество #ганичев
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