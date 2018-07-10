Прощание с писателем Валерием Ганичевым пройдет в Переделкине

Коллеги и близкие смогут проститься с писателем Валерием Ганичевым, ушедшим из жизни в воскресенье. Он будет похоронит в Переделкине. Об этом сообщил секретариат Союза писателей России.

Ганичев умер на 85-м году жизни. Информация об этом появилась на сайте издательства «Российский писатель». Похороны пройдут 10 июля в Переделкине. Отпевание начнется в храме Игоря Черниговского в Переделкине в 12.30.

Валерий Ганичев — советский и российский писатель, журналист, автор романов «Адмирал Ушаков» и «Росс непобедимый». В конце 70-х был главным редактором газеты «Комсомольская правда», а также руководил редакцией журнала «Молодая гвардия». С 1994 года возглавлял Союз писателей России.

Ранее президент РФ Владимир Путин принес соболезнования родным и близким покойного.