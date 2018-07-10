Медведев проведет заседание Совета по стратегическому развитию

Глава правительства России Дмитрий Медведев во вторник проведет заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Об этом сообщили в пресс-служба кабмина.

В повестке заседания обсуждение хлда реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В заседании примут участие первый зампредседателя правительства, министр финансов Антон Силуанов, зампреды правительства Ольга Голодец, Максим Акимов, Татьяна Голикова, Константин Чуйченко, министр транспорта Евгений Дитрих, помощник президента РФ Андрей Белоусов.

Также пресс-служба отмечает, что на заседание приглашены министр здравоохранения Вероника Скворцова, глава Минэкономики и развития Максим Орешкин, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков, министр труда и социальной защиты Максим Топилин и глава государственной корпорации «Внешэкономбанк» Игорь Шувалов.