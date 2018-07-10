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Алиев рассчитывает на конструктивную позицию Армении по Карабаху

Алиев рассчитывает на конструктивную позицию Армении по Карабаху

 Бывший президент Армении заявил, что военные не разгоняли митинг в 2008 году

Бывший президент Армении заявил, что военные не разгоняли митинг в 2008 году
Политзаключенные захватили часть тюрьмы в Венесуэле

Политзаключенные захватили часть тюрьмы в Венесуэле

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0:40   10 Июля 2018
Россия

Медведев проведет заседание Совета по стратегическому развитию

Медведев проведет заседание Совета по стратегическому развитию

Глава правительства России Дмитрий Медведев во вторник проведет заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Об этом сообщили в пресс-служба кабмина.

В повестке заседания обсуждение хлда реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В заседании примут участие первый зампредседателя правительства, министр финансов Антон Силуанов, зампреды правительства Ольга Голодец, Максим Акимов, Татьяна Голикова, Константин Чуйченко, министр транспорта Евгений Дитрих, помощник президента РФ Андрей Белоусов.

Также пресс-служба отмечает, что на заседание приглашены министр здравоохранения Вероника Скворцова, глава Минэкономики и развития Максим Орешкин, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков, министр труда и социальной защиты Максим Топилин и глава государственной корпорации «Внешэкономбанк» Игорь Шувалов.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #медведев #политика
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