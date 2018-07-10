Грузовик «Прогресс МС-09» отправят к МКС по сверхкороткой схеме

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с «Прогрессом» должна стартовать в 0:51 мск. Ее хотят попробовать отправить к МКС по сверхкороткой схеме — в случае удачи грузовик должен прибыть на станцию за три часа.

Стыковка корабля с МКС планируется в 04:39 мск. Для того, чтобы в рекордное время — менее чем за четыре часа — добраться до МКС, кораблю нужно будет всего дважды обогнуть Землю.

До сих пор самой быстрой схемой, по которой корабли доставляются к станции, являлась четырехвитковая, занимающая около шести часов полета. Традиционной же считается схема, при которой корабль 34 раза облетает Землю. В этом случае он добирается до станции более, чем за двое суток.

Два предыдущих космических грузовика — «Прогресс МС-07» и «Прогресс МС-08» — также планировали отправить по сверхкороткой схеме 12 октября 2017 года и 11 февраля 2018 года. Однако автоматика в обоих случаях отменяла пуск, из-за чего корабли приходилось запускать в резервную дату, когда баллистические условия уже не позволяли добраться до МКС в рекордное время.

Как рассказал РИА Новости источник на Байконуре, на грузовик впервые установят видеокамеры, которые покажут сброс створок головного обтекателя с корабля, отделение второй ступени ракеты, отделение хвостового отсека и отделение самого грузовика от третьей ступени ракеты-носителя.

Отсеки девятого «Прогресса» заполнены 2,5 тоннами грузов. Как рассказывал завотделом питания Института медико-биологических проблем Александр Агуреев, космонавты получат ассортимент рыбных блюд и закусок, мясных блюд, чахохбили, 20 упаковок мини-колбасок «Пиколини», различные йогурты, овсяные каши и сладости. Также грузовик привезет на станцию новый скафандр «Орлан-МКС» для выходов в открытый космос.

Кроме того, «Прогресса» везет научно-образовательные спутники «СириусСат-1» и «СириусСат-2», созданные школьниками совместно со специалистами компании «Спутникс». Космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев 15 августа выйдут в открытый космос и запустят эти спутники. Полезная нагрузка этих аппаратов представляет собой детекторы космических частиц для исследования «космической погоды».