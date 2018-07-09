Главой Минкульта Великобритании стал генпрокурор Англии и Уэльса

Генеральный прокурор Англии и Уэльса Джереми Райт получил назначение на пост министра по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту Великобритании. Об этом говорится в сообщении канцелярии премьера страны.

Пост министра культуры стал вакантным после того, как занимавший его Мэтт Хэнкок был назначен главой Минздрава, который, место которого, в свою очередь, стало свободным после назначения руководителя ведомства Джереми Ханта главой МИД. Во внешнеполитическом ведомстве министерское кресло освободилось после того, как 8 июля его глава Борис Джонсон подал в отставку из-за разногласий с премьер-министром страны Терезой Мэй по вопросу торговых и таможенных отношениий с ЕС после Brexit.